У зв'язку з проведенням навчань і пов'язаних з ними заходів щодня будуть перенаправлятися близько 800 рейсів. Ще приблизно у 300 – маршрути будуть подовжені.

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Як зазначається, навчання Air Defender 2023 триватимуть до 22 червня і проходитимуть переважно в повітряному просторі Німеччини.

Туристів також попереджають про те, що можливі затримки польотів цивільної авіації. З 800 рейсів, які будуть перенаправлені, приблизно у 300 маршрути будуть подовжені в середньому на 110 кілометрів.

При складанні розкладу найбільше постраждають найжвавіші аеропорти, такі як Лондонські Хітроу та Гатвік.

Найшвидше накопичуються затримки в бюджетних авіакомпаніях, таких як Ryanair. Між прильотом та вильотом деяких літаків проходить менш як 30 хвилин.

Що ще треба знати про Air Defender 2023

У навчаннях беруть участь понад 20 країн-партнерів і близько 250 літаків, в тому числі американські F-35, літаки-розвідники ДРЛО, дозаправники і навіть транспортні авіаносці з Японії. Всього в навчаннях НАТО беруть участь 10 000 військовослужбовців і 250 бойових літаків з 25 країн, включаючи США.

Я знаю, що можуть бути обмеження в сфері цивільних авіаперевезень... Коли я бачу співвідношення: 10 днів з 365, щоб у підсумку ми могли жити в мирній і вільній країні, я думаю, що це правильний сигнал, який ми повинні послати,

– зазначив командувач ВПС ФРН Інго Герхартц, який керує навчаннями.

Для навчань Air Defender 2023 заблоковані великі ділянки повітряного простору, які також використовуються цивільними літаками, переважно над Німеччиною:

на півночі – з використанням повітряного простору Данії та Нідерландів;

з використанням повітряного простору Данії та Нідерландів; на сході – поблизу кордонів Польщі та Чехії;

поблизу кордонів Польщі та Чехії; на півдні – від Люксембургу вздовж французького кордону до Боденського озера в Швейцарії.

Щодня використання цих зон заборонено або сильно обмежено для цивільних авіарейсів на кілька годин. Навчання припиняються у вихідні дні.