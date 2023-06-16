У Європі затримуються сотні авіарейсів через навчання НАТО

У зв'язку з проведенням навчань і пов'язаних з ними заходів щодня будуть перенаправлятися близько 800 рейсів. Ще приблизно у 300 – маршрути будуть подовжені.

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Як зазначається, навчання Air Defender 2023 триватимуть до 22 червня і проходитимуть переважно в повітряному просторі Німеччини.

Туристів також попереджають про те, що можливі затримки польотів цивільної авіації. З 800 рейсів, які будуть перенаправлені, приблизно у 300 маршрути будуть подовжені в середньому на 110 кілометрів.

При складанні розкладу найбільше постраждають найжвавіші аеропорти, такі як Лондонські Хітроу та Гатвік.

Найшвидше накопичуються затримки в бюджетних авіакомпаніях, таких як Ryanair. Між прильотом та вильотом деяких літаків проходить менш як 30 хвилин.

Що ще треба знати про Air Defender 2023

У навчаннях беруть участь понад 20 країн-партнерів і близько 250 літаків, в тому числі американські F-35, літаки-розвідники ДРЛО, дозаправники і навіть транспортні авіаносці з Японії. Всього в навчаннях НАТО беруть участь 10 000 військовослужбовців і 250 бойових літаків з 25 країн, включаючи США.

Я знаю, що можуть бути обмеження в сфері цивільних авіаперевезень... Коли я бачу співвідношення: 10 днів з 365, щоб у підсумку ми могли жити в мирній і вільній країні, я думаю, що це правильний сигнал, який ми повинні послати,
зазначив командувач ВПС ФРН Інго Герхартц, який керує навчаннями.

Для навчань Air Defender 2023 заблоковані великі ділянки повітряного простору, які також використовуються цивільними літаками, переважно над Німеччиною:

  • на півночі – з використанням повітряного простору Данії та Нідерландів;
  • на сході – поблизу кордонів Польщі та Чехії;
  • на півдні – від Люксембургу вздовж французького кордону до Боденського озера в Швейцарії.

Щодня використання цих зон заборонено або сильно обмежено для цивільних авіарейсів на кілька годин. Навчання припиняються у вихідні дні.