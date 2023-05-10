Мовиться про польоти з Варшави, Кракова, Вроцлава, Гданська, Катовіце в міста Іспанії, Данії та Марокко. Детальніше про нові напрямки – читайте далі!

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Деталі нових рейсів

Запуск усіх рейсів заплановано у період з жовтня до грудня 2023 року:

Краків – Валенсія (Іспанія) з 3 грудня двічі на тиждень;

(Іспанія) з 3 грудня двічі на тиждень; Вроцлав – Валенсія (Іспанія) з 30 жовтня тричі на тиждень;

(Іспанія) з 30 жовтня тричі на тиждень; Вроцлав – Малага (Іспанія) з 31 жовтня тричі на тиждень;

(Іспанія) з 31 жовтня тричі на тиждень; Гданськ – Копенгаген (Данія) з 29 жовтня 5 раз на тиждень;

(Данія) з 29 жовтня 5 раз на тиждень; Гданськ – Тенерифе (Іспанія) з 29 жовтня двічі на тиждень;

(Іспанія) з 29 жовтня двічі на тиждень; Гданськ – Аліканте (Іспанія) з 30 жовтня тричі на тиждень;

(Іспанія) з 30 жовтня тричі на тиждень; Катовіце – Копенгаген (Данія) з 29 жовтня 4 рази на тиждень;

(Данія) з 29 жовтня 4 рази на тиждень; Катовіце – Аліканте (Іспанія) з 31 жовтня тричі на тиждень;

(Іспанія) з 31 жовтня тричі на тиждень; Варшава – Агадир (Марокко) з 4 листопада двічі на тиждень.

Приклад бронювання квитків на рейс Варшава – Агадир / Скриншот з сайту Wizz Air

Квитки на нові напрямки можна купити на сайті Wizzair.com. Також можете скористатися зручним пошуком квитків на kiwi.com.

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