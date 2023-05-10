Мовиться про польоти з Варшави, Кракова, Вроцлава, Гданська, Катовіце в міста Іспанії, Данії та Марокко. Детальніше про нові напрямки – читайте далі!
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Деталі нових рейсів
Запуск усіх рейсів заплановано у період з жовтня до грудня 2023 року:
- Краків – Валенсія (Іспанія) з 3 грудня двічі на тиждень;
- Вроцлав – Валенсія (Іспанія) з 30 жовтня тричі на тиждень;
- Вроцлав – Малага (Іспанія) з 31 жовтня тричі на тиждень;
- Гданськ – Копенгаген (Данія) з 29 жовтня 5 раз на тиждень;
- Гданськ – Тенерифе (Іспанія) з 29 жовтня двічі на тиждень;
- Гданськ – Аліканте (Іспанія) з 30 жовтня тричі на тиждень;
- Катовіце – Копенгаген (Данія) з 29 жовтня 4 рази на тиждень;
- Катовіце – Аліканте (Іспанія) з 31 жовтня тричі на тиждень;
- Варшава – Агадир (Марокко) з 4 листопада двічі на тиждень.
Приклад бронювання квитків на рейс Варшава – Агадир / Скриншот з сайту Wizz Air
Квитки на нові напрямки можна купити на сайті Wizzair.com. Також можете скористатися зручним пошуком квитків на kiwi.com.
Останні новини Wizz Air:
- Лоукостер Wizz Air успішно збільшує свою присутність в аеропорту Шопена у Варшаві. Авіаперевізник додає до бази, що там розташована, вже десятий літак і анонсує новий, "європейський" напрям.
- Wizz Air вводить послугу передплати на авіаквитки WIZZ MultiPass. Вона дозволить бронювати квитки за фіксованою вартістю протягом 6 місяців.
- Також авіакомпанія запустить два нові рейси з міста Ясси у Румунії – воно найближче розташоване до столиці Молдови. А також відновить напрямок Абу-Дабі (ОАЕ) – Сохаг (Єгипет).