Пасажири Wizz Air, які обрали квитки за найдешевшими тарифами та не доплачували за місце в літаку, матимуть обмежений час на онлайн-реєстрацію – добу.
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За добу до вильоту
Економ-пасажири зможуть зареєструватися тільки за 24 години до вильоту. Раніше пройти онлайн-реєстрацію дозволяли за 48 годин. Найпізніше отримати посадковий талон онлайн можна за 3 години до відправлення. Якщо ви не вклалися у відведений авіакомпанією час, доведеться реєструватися на рейс вже в аеропорту. А це коштуватиме додаткових 40 євро.
Однак якщо клієнт Wizz Air оплатив вибір місця на борту або купив тариф з послугою ранньої реєстрації – жодних проблем. У пасажира буде аж 30 днів до вильоту, щоб пройти процедуру і отримати посадковий талон.
Зазначимо, що автоматична система реєстрації Wizz Air садить пасажирів (навіть в рамках одного бронювання) у довільному порядку. Це означає, що якщо не вибрати платне місце заздалегідь, один пасажир може летіти в середині салону, а інший – у хвості літака.