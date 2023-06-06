Пасажири Wizz Air, які обрали квитки за найдешевшими тарифами та не доплачували за місце в літаку, матимуть обмежений час на онлайн-реєстрацію – добу.

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За добу до вильоту

Економ-пасажири зможуть зареєструватися тільки за 24 години до вильоту. Раніше пройти онлайн-реєстрацію дозволяли за 48 годин. Найпізніше отримати посадковий талон онлайн можна за 3 години до відправлення. Якщо ви не вклалися у відведений авіакомпанією час, доведеться реєструватися на рейс вже в аеропорту. А це коштуватиме додаткових 40 євро.

Однак якщо клієнт Wizz Air оплатив вибір місця на борту або купив тариф з послугою ранньої реєстрації – жодних проблем. У пасажира буде аж 30 днів до вильоту, щоб пройти процедуру і отримати посадковий талон.

Зазначимо, що автоматична система реєстрації Wizz Air садить пасажирів (навіть в рамках одного бронювання) у довільному порядку. Це означає, що якщо не вибрати платне місце заздалегідь, один пасажир може летіти в середині салону, а інший – у хвості літака.

Раніше бюджетна авіакомпанія Wizz Air анонсувала нову опцію для пасажирів – Wizz Multipass. З такою підпискою можна пів року літати раз на місяць за фіксованою ціною. Підписка поки буде працювати на всі внутрішні авіарейси по Італії (від 37 євро на місяць) або всі міжнародні рейси з Польщі (від 53 євро).