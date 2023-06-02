Лоукостер Wizz Air вигадав новий спосіб заощадити для пасажирів, які літають щонайменше раз на місяць. Підписка поки буде працювати на всі внутрішні авіарейси по Італії або всі міжнародні рейси з Польщі. Скільки коштує Wizz Multipass – дізнаєтесь в матеріалі.

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Вартість підписки

Щомісяця пасажир зможе обирати напрямок у межах регіону підписки і оформлювати собі квитки за сталою ціною. Переліт може бути в один бік або туди-назад, залежить від того, який пакет обрав клієнт.

Мінімальна ціна на підписку Wizz Multipass для Польщі стартує з 239 злотих (53 євро) на місяць. Це за умови, що пасажир літатиме лише в один бік. Якщо брати підписку на квитки туди-назад, доведеться викласти 478 злотих (106 євро).

В Італії підписка дешевша, бо покриває поки лише внутрішні перельоти. Тому ціна передплати на місяць в Італії – 37 євро для квитків в один бік, а 74 євро – туди-назад.

Що включає Wizz Multipass

Мінімальний пакет включає перевезення невеликої ручної поклажі. Але пасажир може докупити багаж – доведеться доплатити за додаткову послугу. Але якщо ви зазвичай берете багато речей у подорож, одразу оформіть підписку з багажем, так буде економніше.

Підписка на авіаквитки Wizz Air передбачає, що кошти списуватимуться з картки пасажира щомісяця протягом пів року. Скасувати передплату можна лише за 14 днів після її оформлення, якщо пасажир ще не здійснив переліт. Передавати квиток іншим людям – заборонено, адже підписка персональна.

Цікаво! Wizz Air офіційно анонсував появу Wizz Multipass ще у квітні 2023 року. Спочатку лоукостер планував запустити оформлення підписки на авіаквитки у травні, проте переніс терміни на місяць.