Зокрема, додаються три рейси з Румунії та один між ОАЕ та Єгиптом. Деталі нових рейсів – далі у матеріалі!

Читайте також Щоб оминути РФ: польська авіакомпанія почала літати до Японії через полярне коло

Деталі нових рейсів Wizz Air:

Крайова (Румунія) – Дортмунд (Німеччина): з 30 жовтня 2023 року, двічі на тиждень;

з 30 жовтня 2023 року, двічі на тиждень; Бухарест Отопені (Румунія) – Анталія (Туреччина): з 1 вересня 2023 року, двічі на тиждень;

з 1 вересня 2023 року, двічі на тиждень; Клуж-Напока (Румунія) – Анталія (Туреччина): з 3 вересня 2023 року, двічі на тиждень;

з 3 вересня 2023 року, двічі на тиждень; Абу-Дабі (ОАЕ) – Каїр Сфінкс (Єгипет): з 1 листопада 2023 року, двічі на тиждень.

Квитки на нові напрямки можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць. Також можете скористатися зручним пошуковим агрегатором kiwi.com.

Приклади бронювань авіаквитків Бухарест – Анталія на 1 вересня 2023 року / Скриншот з сайту Wizz Air

Приклади бронювань авіаквитків Крайова – Дортмунд на 30 жовтня 2023 року / Скриншот з сайту Wizz Air

Останні новини Wizz Air: