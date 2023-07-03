Зокрема, додаються три рейси з Румунії та один між ОАЕ та Єгиптом. Деталі нових рейсів – далі у матеріалі!
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Деталі нових рейсів Wizz Air:
- Крайова (Румунія) – Дортмунд (Німеччина): з 30 жовтня 2023 року, двічі на тиждень;
- Бухарест Отопені (Румунія) – Анталія (Туреччина): з 1 вересня 2023 року, двічі на тиждень;
- Клуж-Напока (Румунія) – Анталія (Туреччина): з 3 вересня 2023 року, двічі на тиждень;
- Абу-Дабі (ОАЕ) – Каїр Сфінкс (Єгипет): з 1 листопада 2023 року, двічі на тиждень.
Квитки на нові напрямки можна купити на офіційному сайті Wizzair.com. Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць. Також можете скористатися зручним пошуковим агрегатором kiwi.com.
Приклади бронювань авіаквитків Бухарест – Анталія на 1 вересня 2023 року / Скриншот з сайту Wizz Air
Приклади бронювань авіаквитків Крайова – Дортмунд на 30 жовтня 2023 року / Скриншот з сайту Wizz Air
Останні новини Wizz Air:
- Wizz Air змінює умови безкоштовної реєстрації: тепер у пасажирів з найдешевшими квитками буде менше часу, щоб отримати посадковий талон. Онлайн-реєстрація на рейс буде доступна за 24 години до вильоту.
- Авіакомпанія вводить підписку на квитки. З пропозицією Wizz Multipass можна пів року літати раз на місяць за фіксованою ціною. Підписка поки доступна для міжнародних рейсів з Польщі та внутрішніх рейсів по Італії.
- Лоукостер Wizz Air відкрив продаж квитків на 9 нових рейсів з Польщі. Доступні напрямки до міст Іспанії, Данії та Марокко. Запуск нових рейсів заплановано у період з жовтня до грудня 2023 року, але квитки можна купувати вже зараз;
- Також перевізник планує додати аж 10 нових сполучень на зимовий період навігації 2023 – 2024;
- Цього року популярний лоукостер Wizz Air в середньому отримував із кожного пасажира по 39,7 євро за квиток в один бік. Таку цифру отримали експерти, які проаналізували фінансовий звіт компанії.
- Також лоукостер полетить з Італії та Угорщини в Єгипет. Що відомо про нові напрямки – далі у матеріалі.