Авіакомпанія отримала спеціальний дозвіл на виконання таких польотів. Новий маршрут дозволить облітати РФ та зекономить час. На рейсах працюватимуть найбільші пасажирські лайнери Boeing 787-8 та 787-9.

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Полярний рейс

Маршрут, який сягає за полярне коло, має деякі обмеження та технічні особливості. Можливість злітати залежить від рівнів космічного прогнозу, які впливають на супутникові та навігаційні системи. Щоб реалізувати такі польоти, команда LOT працювала кілька місяців: готували необхідні документи, навчали авіадиспетчерів, пілотів та членів екіпажу.

Маршрут арктичного рейсу до Токіо / Gazeta Wyborcza

Перший такий рейс виконали 17 червня. Раніше аналогічний маршрут пролягав через Азію. При цьому час польоту з Варшави до Токіо навіть скоротився на півтори години – з 14 до 12,5 годин. Завдяки цьому вдається економити паливо та перевозити більше вантажу.

Лайнери Boeing 787-8 та 787-9 можуть мати на борту від 250 до 290 пасажирів. Літаки оснастили спеціальними комплектами для виживання: полярними комбінезонами для екіпажу, термофольгою для пасажирів та пилками для льоду.

Також польська авіакомпанія LOT оголосила про плани літати з Варшави до Ташкента – це майже 4 000 кілометрів. За арктичним маршрутом політ до столиці Узбекистану триватиме 4,5 години. Перший такий рейс запланований на 23 лютого 2024 року.

Qantas Airways анонсувала найдовший переліт у світі

З кінця 2025 року, австралійська авіакомпанія Qantas Airways запустить найдовший рейс у світі – на 17 000 кілометрів. Це буде переліт з австралійського аеропорту Сіднея до лондонського Хітроу. Подорож триватиме 20 годин. За цей час пасажири зможуть побачити два сходи сонця, оскільки рейс змінюватиме часові пояси.