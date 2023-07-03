В частности, добавляются три рейса из Румынии и один между ОАЭ и Египтом. Детали новых рейсов – далее в материале!

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Детали новых рейсов Wizz Air:

Крайова (Румыния) – Дортмунд (Германия): с 30 октября 2023 года, дважды в неделю;

с 30 октября 2023 года, дважды в неделю; Бухарест Отопене (Румыния) – Анталия (Турция): с 1 сентября 2023 года, дважды в неделю;

с 1 сентября 2023 года, дважды в неделю; Клуж-Напока (Румыния) – Анталия (Турция): с 3 сентября 2023 года, дважды в неделю;

с 3 сентября 2023 года, дважды в неделю; Абу-Даби (ОАЭ) – Каир Сфинкс (Египет): с 1 ноября 2023 года, дважды в неделю.

Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц. Также можно воспользоваться удобным поисковиком kiwi.com.

Примеры бронирований авиабилетов Бухарест – Анталия на 1 сентября 2023 года / Скриншот с сайта Wizz Air

Примеры бронирований авиабилетов Крайова - Дортмунд на 30 октября 2023 года / Скриншот с сайта Wizz Air

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