Українець у Польщі сплатив не всі покупки на касі самообслуговування: як його покарають

У Польщі правоохоронці затримали українця, який оплатив на касі самообслуговування лише третину товарів. Інші покупки він "забув" пробити, а відтак фактично вкрав їх.

Все трапилося в одному з магазинів у ТЦ Galeria Mokotów у варшавському районі Мокотув перед Різдвом.

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Як це було

Чоловік обрав велику кількість товарів та попрямував на касу самообслуговування. Проте платити за все не захотів. 31-річний українець підійшов до каси самообслуговування і "пробивав" лише дешеві товари, а дорогі просто складав разом із ними. Як наслідок – замість 740 злотих він заплатив 112.

Швидше за все, ніхто б і не дізнався про цю історію, якби не уважний охоронець магазину, який помітив нервову поведінку клієнта. Через це він вирішив звірити покупки із чеком. Виявилось, що більшості товарів там немає.

Яке покарання загрожує українцю

Охоронець викликав правоохоронців і ті вилучили у підозрюваного товар, за який він не заплатив, і повернули його магазину. Чоловік провів ніч у поліцейській дільниці, після чого йому пред'явили звинувачення.

Наразі матеріали справи надійдуть до суду через прокуратуру, де вирішать, як покарати чоловіка. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

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