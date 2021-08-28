Українця затримали у Жолібожі. У скоєному злочині той добровільно зізнався.
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Що накоїв українець
Ще в травні цього року громадянин Узбекистану хотів продати свій автомобіль. Покупкою зацікавився молодий українець. Продавець і покупець домовилися зустрітися. Під час цієї зустрічі молодик з України заволодів ключами від автомобіля марки Matiz – і поїхав на ньому не заплативши.
Власник транспортного засобу одразу повідомив поліцію. Викрадача автівки правоохоронці шукали кілька місяців і знайшли лише тепер. Крім того, вони встановили, що українець розбив цю машину і продав її на металолом.
Українця посадили від варту. За такий злочин йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
У Польщі затримали громадянина України за викрадення авто / Фото Komisariat Policji Warszawa Żoliborz