Аби унеможливити маніпуляції, треба розібратися у тому, що таке трудова міграція та як насправді вона впливає на нашу економіку.

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Що варто знати про трудову міграцію

Спершу слід розібратися, що ж таке трудова міграція. Закони України про зовнішню трудову міграцію визначає, що це – переміщення українських громадян за кордон з метою здійснення оплачуваної діяльності в державі перебування. Простіше кажучи, людина, тобто трудовий мігрант, виїжджає на певний термін в іншу країну, аби підзаробити.

У сучасному світі міграція залишається явищем зростаючого масштабу. Багато країн є місцем походження, транзиту чи призначення працівників-мігрантів. Важливо розуміти, що динаміка трудової міграції має безпосередній вплив на соціально-економічну ситуацію і сприяє залученню додаткового капіталу для бізнесу.



Темпи міграції у світі зростають / Фото "Львівський портал"

Як це працює

Коли люди їдуть з країни, виникає брак кадрів. Бізнес вже не може знайти персонал на ті ж гроші, щоб виробляти одиницю продукції за колишньою собівартістю. Тоді виникає необхідність залучення капіталу, щоб модернізувати виробництво, збільшуючи продуктивність праці.

Це явище має позитивне забарвлення. Адже зростає заробітна плата та покращують умови праці і рівень технічного забезпечення.

Плюси трудової міграції для України

Розглядаючи питання трудової міграції у контексті України, можна виділити наступні позитивні сторони цього процесу:

омолодження робочої сили,

допомога у задоволенні кадрових потреб,

забезпечення функціонування таких галузей, як: сільське господарство, будівельні та особисті послуги, підприємництво, підтримка робіт систем соціального захисту.

Як країна походження, Україна отримує користь у вигляді грошових переказів, інвестицій, технологій, які мігранти відправляють на батьківщину сім'ям. До того ж українці, що повернулися додому, стають джерелом нових різних навичок.

За словами співзасновника та генерального директора TransferGo Даумантаса Двілінскаса, менш ніж за півтора року з початку пандемії кількість переказів до України з-за кордону зросла на вражаючі 156%. Так звані піки зростання зафіксували у:

березні (+210%);

та квітні 2020 року (+215%).

А рекордним за сумою переказів став грудень минулого року, коли українці, які працюють за кордоном, здійснили додому майже 200 тисяч переказів на загальну суму у 35 мільйонів євро. Такі показники дуже легко пояснити: через локдаун багато українців не змогли приїхати додому на новорічні свята, щоб особисто привезти подарунки своїм близьким. Тож вони переказували на батьківщину гроші.

Саме завдяки інноваціям ми долаємо будь-які фізичні кордони, відкриваємо нові ринки, ефективно керуємо своїми грошима і через глобальні цифрові перекази оперативно допомагаємо своїм рідним вдома,

– наголосив Даумантас Двілінскас.

Зверніть увагу! Із сервісом TransferGo дуже легко залишатися у контакті зі своїми близькими, навіть якщо між вами сотні кілометрів. Адже компанія є одним із найшвидших та безпечних сервісів грошових переказів в Європі. А зручний інтерфейс та лояльна служба підтримки, яка говорить вашою мовою, підкупили вже понад 3,5 мільйона користувачів в усьому світі.

Як українці живуть закордоном

Також TransferGo має власний проєкт на ютубі "Українці за кордоном", у межах якого українські трудові мігранти розповідають про власний досвід переїзду, життя та роботи у різних країнах Європи. Попри те, що всі вони живуть далеко від України, на батьківщині у них залишилися рідні та друзі.

До прикладу, Олена Дровняк з Миколаївщини переїхала до маленького польського містечка Піла. У Польщі вона працювала далекобійницею, а зараз перебуває у декреті.

Я передивляюся свої старі світлини, якою я була до декрету, я бачу, яка я була життєрадісна. Я відчувала себе людиною, яка сама керує своїм життям,

– зізналася Олена.

Попри те, що вона перевезла свою мати до Польщі, Олена відчуває зв’язок з батьківщиною. Адже в Україні у неї залишилася старша сестра. Їй Олена нерідко відправляє гроші.

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Ризики трудової міграції для майбутнього

Попри вагомі переваги трудової міграції, існує і негативний вплив цього процесу на українську економіку. Він проявляється у відтоку персоналу, який призводить до того, що у великих містах та регіонах відчувається дефіцит як фахівців, так і робочої сили.

Що це означає для держави

Зменшення капіталовкладення у розвиток України . Адже коли інвестор збирається щось будувати у будь-якій країні, він прораховує можливі ризики та орієнтується на якість робочої сили в країні. Від'їзд активних та кваліфікованих людей відзначається у різних інвестиційних рейтингах і цей показник опускає країну нижче за інші.

. Адже коли інвестор збирається щось будувати у будь-якій країні, він прораховує можливі ризики та орієнтується на якість робочої сили в країні. Від'їзд активних та кваліфікованих людей відзначається у різних інвестиційних рейтингах і цей показник опускає країну нижче за інші. Погане наповнення пенсійного фонду через ризик ​​виїзду молодих людей за кордон.



Українці масово виїжджають за кордон / Фото Ліга.net

Як можна мінімізувати негативні наслідки

Експерти радять збирати більше статистичних даних і робити це частіше, щоб мати актуальну та вичерпну інформацію про трудову міграцію та міграційний статус населення.

Такоє міграція має бути частиною стратегічного планування політики України. Це може включати:

надання допомоги українцям за кордоном через консульські служби, служби зайнятості та юридичні консультації,

навчання студентів правильним навичкам для роботи як в Україні, так і за кордоном,

заохочення користування офіційними каналами для грошових переказів.

Своєю чергою зростання зарплат та економічне піднесення зроблять Україну привабливішим місцем для роботи в майбутньому. Тож, збільшення попиту на внутрішньому ринку шляхом збільшених доходів населення – позитивний короткостроковий та середньостроковий ефект.