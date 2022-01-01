Все произошло в одном из магазинов в ТЦ Galeria Mokotów в варшавском районе Мокотув перед Рождеством.

Важно Преимущества, недостатки и риски: как трудовая миграция влияет на экономику Украины

Как это было

Мужчина выбрал большое количество товаров и направился на кассу самообслуживания. Однако платить за все не захотел. 31-летний украинец подошел к кассе самообслуживания и "пробивал" только дешевые товары, а дорогие просто складывал вместе с ними. Как следствие – вместо 740 злотых он заплатил 112 злотых.

Скорее всего, никто бы и не узнал эту историю, если бы не внимательный охранник магазина, заметивший нервное поведение клиента. Поэтому он решил сверить покупки с чеком. Оказалось, что большинства товаров там нет.

Какое наказание грозит украинцу

Охранник вызвал правоохранителей и те изъяли у подозреваемого товар, за который он не заплатил, и вернули его магазину. Мужчина провел ночь в полицейском участке, после чего ему предъявили обвинение.

Пока материалы дела поступят в суд через прокуратуру, где решат, как наказать мужчину. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Другие случаи краж