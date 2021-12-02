Про це повідомляє policja Śródmieście (поліція Середмістя). За їхньою інформацією, українець здійснив крадіжку в ресторані.

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Детальніше про затримання українця в Польщі

Один з відвідувачів ресторану у польській столиці звернувся до поліції із заявою про крадіжку. Хтось поцупив гаманець чоловіка зі значною сумою грошей.

Поліція почала заглиблюватися у цю справу та змалювала першого підозрюваного – 26-річного українця, який працює кур'єром у Glovo. Громадянин України начебто забирав замовлення в той самий час, коли й зник гаманець.

Правоохоронці знайшли адресу підозрюваного. На місці їм не відчинили, проте поліцейські почули кроки у квартирі. Коли правоохоронці таки потрапили до середини приміщення, то помітили, що чоловік заховався від них під ліжком. Звідти його довелося виймати силою, бо самостійно виходити українець відмовлявся.

Попередньо емігранту загрожує до 5 років ув'язнення.

Також нещодавно в Польщі на крадіжці спіймали 30-річного громадянина України. Чоловік зміг поцупити 60 пачок цигарок.