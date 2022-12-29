Ryanair возобновляет рейсы из Польши в Грецию и запускает два новых: куда улетит

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair некоторое время не осуществляла рейсы из Польши в Грецию. Но уже в этом месяце сообщила о возобновлении полетов.

Ryanair возобновит рейсы в Афины и запустит два новых

Также лоукостер заявил о старте новых авиасообщений из двух польских городов. Полететь можно будет в Милан и Варну.

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Уже в марте 2023 перевозчик возобновит сообщение из Кракова, Вроцлава и Варшавы с Афинами. В тот же месяц стартует новый рейс Люблин – Милан, а летом – из Кракова в Варну.

Возобновленные рейсы

Краков – Афины – с 28 марта дважды в неделю;

Вроцлав – Афины – с 26 марта дважды в неделю;

Варшава-Модлин – Афины – с 31 марта трижды в неделю.

Новые рейсы

Люблин – Милан-Бергамо – с 26 марта трижды в неделю;

Краков – Варна – с 7 июля дважды в неделю.

Примеры бронирований:

Авиабилеты Краков – Афины на 28 марта / Скриншот с сайта Ryanair

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