Wizz Air откроет четыре новых направления: откуда и куда улетит
Источник:Lowcost Avia
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air продолжает увеличивать количество новых рейсов. В этот раз сеть пассажирских перевозок компании пополнилась четырьмя направлениями.
В частности, добавляются три рейса из Румынии и один между ОАЭ и Египтом. Детали новых рейсов – далее в материале!
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Детали новых рейсов Wizz Air:
- Крайова (Румыния) – Дортмунд (Германия): с 30 октября 2023 года, дважды в неделю;
- Бухарест Отопене (Румыния) – Анталия (Турция): с 1 сентября 2023 года, дважды в неделю;
- Клуж-Напока (Румыния) – Анталия (Турция): с 3 сентября 2023 года, дважды в неделю;
- Абу-Даби (ОАЭ) – Каир Сфинкс (Египет): с 1 ноября 2023 года, дважды в неделю.
Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц. Также можно воспользоваться удобным поисковиком kiwi.com.
Примеры бронирований авиабилетов Бухарест – Анталия на 1 сентября 2023 года / Скриншот с сайта Wizz Air
Примеры бронирований авиабилетов Крайова - Дортмунд на 30 октября 2023 года / Скриншот с сайта Wizz Air
Последние новости Wizz Air:
- Wizz Air меняет условия бесплатной регистрации: теперь у пассажиров с самыми дешевыми билетами будет меньше времени, чтобы получить посадочный талон. Онлайн-регистрация на рейс будет доступна за 24 часа до вылета.
- Авиакомпания вводит подписку на билеты. С предложением Wizz Multipass можно полгода летать раз в месяц по фиксированной цене. Подписка пока доступна для международных рейсов из Польши и внутренних рейсов по Италии.
- Лоукостер Wizz Air открыл продажу билетов на 9 новых рейсов из Польши. Доступные направления в городах Испании, Дании и Марокко. Запуск новых рейсов запланирован в период с октября по декабрь 2023, но билеты можно покупать уже сейчас;
- Также перевозчик планирует добавить 10 новых сочетаний на зимний период навигации 2023 – 2024;
- В этом году популярен лоукостер Wizz Air в среднем получал с каждого пассажира по 39,7 евро за билет в одну сторону. Такую цифру получили эксперты, проанализировавшие финансовый отчет компании.
- Также лоукостер улетит из Италии и Венгрии в Египет. Что известно о новых направлениях – далее в материале.