Лоукостер Wizz Air придумал новый способ сэкономить для пассажиров, летающих по меньшей мере раз в месяц. Подписка будет работать на все внутренние авиарейсы по Италии или все международные рейсы из Польши. Сколько стоит Wizz Multipass – узнаете в материале.
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Стоимость подписки
Ежемесячно пассажир сможет выбирать направление в пределах региона подписки и оформлять себе билеты по постоянной цене. Перелет может быть в одну сторону или туда-обратно, зависит от того, какой пакет выбрал клиент.
Минимальная цена на подписку Wizz Multipass для Польши стартует с 239 злотых (53 евро) в месяц. Это при условии, что пассажир будет летать только в одну сторону. Если брать подписку на билеты туда-обратно, придется выложить 478 злотых (106 евро).
В Италии подписка дешевле, потому что покрывает пока лишь внутренние перелеты. Поэтому цена подписки на месяц в Италии – 37 евро для билетов в одну сторону, а 74 евро – туда-обратно.
Что включает Wizz Multipass
Минимальный пакет включает перевозку небольшой ручной клади. Но пассажир может докупить багаж – придется доплатить за дополнительную услугу. Но если вы обычно берете много вещей в путешествие, сразу оформите подписку с багажом, так будет экономнее.
Подписка на авиабилеты Wizz Air предполагает, что средства будут списываться с карты пассажира ежемесячно в течение полугода. Отменить подписку можно только через 14 дней после ее оформления, если пассажир еще не совершил перелет. Передавать билет другим людям запрещено, ведь подписка персональная.