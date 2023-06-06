Для пассажиров Wizz Air, которые выбрали билеты по самым дешевым тарифам и не доплачивали за место в самолете, сократят время на онлайн-регистрацию. Она будет доступна за сутки до вылета.

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За сутки до вылета

Эконом-пассажиры смогут зарегистрироваться только за 24 часа до вылета. Ранее пройти онлайн-регистрацию разрешали за 48 часов. Возможность получить посадочный талон онлайн заканчивается за 3 часа до отправления. Если вы не уложились в отведенное авиакомпанией время, придется регистрироваться на рейс уже в аэропорту. А это будет стоить дополнительных 40 евро.

Однако, если клиент Wizz Air оплатил выбор места на борту или купил тариф с услугой ранней регистрации – никаких проблем. У пассажира будет 30 дней до вылета, чтобы пройти процедуру и получить посадочный талон.

Автоматическая система регистрации Wizz Air рассаживает пассажиров (даже в рамках одного бронирования) в произвольном порядке. Это означает, что если не выбрать платное место заранее, один пассажир может лететь в середине салона, а другой – в хвосте самолета.

Ранее бюджетная авиакомпания Wizz Air анонсировала новую опцию для пассажиров – Wizz Multipass. С такой подпиской можно полгода летать раз в месяц по фиксированной цене. Подписка будет работать на все внутренние авиарейсы по Италии (от 37 евро в месяц) или на все международные рейсы из Польши (от 53 евро).