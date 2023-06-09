Wizz Air планирует открыть десять новых рейсов из Тираны

Все рейсы запланированы из столицы Албании в разные части Европы. Их анонсировали одновременно и с новыми направлениями из Албании от Ryanair.

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Детали новых рейсов Wizz Air из Тираны:

Бухарест (Румыния) с 29 октября – 4 рейса в неделю,

Эдинбург (Шотландия) 18 декабря – 3 раза в неделю,

Ливерпуль (Англия) 19 декабря – 3 раза в неделю,

Бирмингем (Англия) 21 декабря – 2 раза в неделю,

Прага (Чехия) с 25 марта 2024 года – 3 раза в неделю,

София (Болгария) с 18 декабря – 3 раза в неделю,

Ханья-Крит (Греция) с 25 марта 2024 года – 3 раза в неделю,

Краков (Польша) с 25 марта 2024 года – 3 раза в неделю,

Мальта с 25 марта 2024 года – 2 раза в неделю,

Палермо (Италия) с 25 марта 2024 года – 3 раза в неделю.

Билеты на новые направления можно купить на сайте Wizzair.com. Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц и поисковым агрегатором kiwi.com.

Пример бронирования на рейс Тирана – Бухарест / Скриншот с сайта Wizz Air

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