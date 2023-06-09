Wizz Air планирует открыть десять новых рейсов из Тираны

Все рейсы запланированы из столицы Албании в разные части Европы. Их анонсировали одновременно и с новыми направлениями из Албании от Ryanair.

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Детали новых рейсов Wizz Air из Тираны:

  • Бухарест (Румыния) с 29 октября – 4 рейса в неделю,
  • Эдинбург (Шотландия) 18 декабря – 3 раза в неделю,
  • Ливерпуль (Англия) 19 декабря – 3 раза в неделю,
  • Бирмингем (Англия) 21 декабря – 2 раза в неделю,
  • Прага (Чехия) с 25 марта 2024 года – 3 раза в неделю,
  • София (Болгария) с 18 декабря – 3 раза в неделю,
  • Ханья-Крит (Греция) с 25 марта 2024 года – 3 раза в неделю,
  • Краков (Польша) с 25 марта 2024 года – 3 раза в неделю,
  • Мальта с 25 марта 2024 года – 2 раза в неделю,
  • Палермо (Италия) с 25 марта 2024 года – 3 раза в неделю.

Билеты на новые направления можно купить на сайте Wizzair.com. Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц и поисковым агрегатором kiwi.com.

Пример бронирования на рейс Тирана – Бухарест / Скриншот с сайта Wizz Air

Последние новости Wizz Air:

  • Wizz Air меняет условия бесплатной регистрации: теперь у пассажиров с самыми дешевыми билетами будет меньше времени, чтобы получить посадочный талон Онлайн-регистрация на рейс будет доступна за 24 часа до вылета.
  • Авиакомпания вводит подписку на билеты. С предложением Wizz Multipass можно полгода летать раз в месяц по фиксированной цене. Подписка пока доступна для международных рейсов из Польши и внутренних рейсов по Италии.
  • Лоукостер Wizz Air открыл продажу билетов на 9 новых рейсов из Польши. Доступные направления в городах Испании, Дании и Марокко. Запуск новых рейсов запланирован в период с октября по декабрь 2023, но билеты можно покупать уже сейчас.