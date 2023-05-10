Речь идет о полетах из Варшавы, Кракова, Вроцлава, Гданьска, Катовице в города Испании, Дании и Марокко. Подробнее о новых направлениях – читайте дальше!

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Детали новых рейсов

Запуск всех рейсов запланирован в период с октября по декабрь 2023:

Краков – Валенсия (Испания) с 3 декабря дважды в неделю;

(Испания) с 3 декабря дважды в неделю; Вроцлав – Валенсия (Испания) с 30 октября трижды в неделю;

(Испания) с 30 октября трижды в неделю; Вроцлав – Малага (Испания) с 31 октября трижды в неделю;

(Испания) с 31 октября трижды в неделю; Гданьск – Копенгаген (Дания) с 29 октября 5 раз в неделю;

(Дания) с 29 октября 5 раз в неделю; Гданьск – Тенерифе (Испания) с 29 октября дважды в неделю;

(Испания) с 29 октября дважды в неделю; Гданьск – Аликанте (Испания) с 30 октября трижды в неделю;

(Испания) с 30 октября трижды в неделю; Катовице – Копенгаген (Дания) с 29 октября 4 раза в неделю;

(Дания) с 29 октября 4 раза в неделю; Катовице – Аликанте (Испания) с 31 октября трижды в неделю;

(Испания) с 31 октября трижды в неделю; Варшава – Агадир (Марокко) с 4 ноября дважды в неделю.

Пример бронирования билетов на рейс Варшава – Агадир / Скриншот с сайта Wizz Air

Билеты на новые направления можно купить на сайте Wizzair.com. Также можно воспользоваться удобным поиском билетов на kiwi.com.

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