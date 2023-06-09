Общий доход бюджетной авиакомпании Wizz Air в 2022 – 2023 году составляет 3,9 миллиарда евро. Из этой суммы пассажиры заплатили 2,03 миллиарда евро за билеты и 1,87 миллиарда евро за дополнительные услуги. В них обычно входят приоритетная посадка, багаж и выбор места в самолете.

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Средние расходы пассажиров

Эксперты провели анализ финансовой отчетности лоукостера за год (с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года). По их подсчетам, средние расходы пассажиров Wizz Air были такими:

39,7 евро – средняя стоимость билета в одну сторону;

– средняя стоимость билета в одну сторону; 36,6 евро – средняя стоимость услуг на одном рейсе.

Выходит, что Wizz Air получал в среднем с каждого пассажира по 76,3 евро за перелет в одну сторону.

Но эти показатели не означают, что компания смогла выйти на прибыль. Напротив, в этом финансовом году Wizz Air зафиксировал убытки на сумму 535,1 миллиона евро. Лоукостер надеется "выйти в плюс" уже в 2024 году, когда доля выполнения рейсов возрастет и производительность будет приносить большую прибыль.

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