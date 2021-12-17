Відомі персонажі є експертками з математики, фізики, біології та інших важливих наук. Про це йдеться на сайті Посольства України в Болгарії. Триватиме виставка до березня 2022 року.

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Детальніше про виставку

Стилізовані портрети героїнь проєкту розробили відомі українські ілюстратори, зокрема:

Сергій Майдуков (автор обкладинок для The New Yorker та The Washington Post);

Анна Сарвіра;

Женя Полосіна;

Оля Дегтярьова;

Анна Іваненко.

Картини доповнюють творчі анотації, створені переможницями всеукраїнського конкурсу есе серед дівчат віком від 14 до 21 року. У своїх творах авторки розповідали про життя та наукові здобутки вчених-жінок з України та висловлювали власні думки щодо гендерної рівності у науці.

Переклали есе на болгарську мову студентки з філологічного факультету IV курсу Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність – "Болгарська філологія") та студентки V курсу Софійського університету імені Св. Климента Охридського (спеціальність – "Українська філологія") під керівництвом Ольги Сороки та Райни Камберової.

На урочистому відкритті всі деталі виставки болгарським гостям пояснювали:

Посол Віталій Москаленко;

Директор Національного політехнічного музею Екатеріна Цекова;

Райна Камберова з Софійського університету імені Святого Климента Охридського.

Відвідувачі виставки також зможуть розглянути зразки петриківського розпису та картини української художниці Галини Назаренко.

В Софії відкрили виставку про українських жінок-науковиць / Фото Посольство України в Болгарії

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