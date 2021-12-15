Про шале з українськими виробами проінформувала громадська організація PromoUkraïna у фейсбуці. Сам ярмарок розташований на площі Клебер.

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Завітайте до нас у шале на українські смаколики,

– запрошують організатори у дописі.

У цьогорічному різдвяному меню представлені український борщ та вареники. Виручені кошти надішлють на допомогу дітям, сім'ї яких постраждали внаслідок бойових дій на Сході України, а також частково на інші благочинні напрямки.

До слова, українці вже не вперше беруть участь у вищезгаданому ярмарку.

Крім того, у Фінляндії українців запрошують вшанувати святого Миколая, а в Афінах відкрили виставку ялинкових прикрас, вироблених у львівській майстерні Святого Миколая.

Українці торгували варениками й борщем на ярмарку у Страсбурзі / Фото фейсбук PromoUkraïna