Про шале з українськими виробами проінформувала громадська організація PromoUkraïna у фейсбуці. Сам ярмарок розташований на площі Клебер.
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Завітайте до нас у шале на українські смаколики,
– запрошують організатори у дописі.
У цьогорічному різдвяному меню представлені український борщ та вареники. Виручені кошти надішлють на допомогу дітям, сім'ї яких постраждали внаслідок бойових дій на Сході України, а також частково на інші благочинні напрямки.
До слова, українці вже не вперше беруть участь у вищезгаданому ярмарку.
Українці торгували варениками й борщем на ярмарку у Страсбурзі / Фото фейсбук PromoUkraïna