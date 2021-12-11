Подія відбудеться 18 грудня о 14:00. Місце зустрічі – великий зал Посольства України в Фінляндії за адресою Vähäniityntie, 9.

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Що підготували для гостей

Програма святкування складається з:

театралізованого свята з конкурсно-розважальною програмою;

вертепу;

зустрічі зі Святим Миколаєм та роздачі солодких подарунків.

Крім того, на місці діятиме майстерня святого Миколая, де діти зможуть написати листа до Миколая на відповідному бланку, змайструвати власноруч святковий сувенір, а також, за бажанням, заспівати пісню чи розповісти вірш.

Зверніть увагу! У зв'язку з карантинними обмеженнями дорослі відвідувачі повинні мати при собі сертифікат вакцинації проти COVID-19. Також варто взяти документ, що посвідчує особу.

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