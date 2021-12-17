Известные персонажи являются экспертами по математике, физике, биологии и другим важным наукам. Об этом идет речь на сайте Посольства Украины в Болгарии. Продлится выставка до марта 2022 года .

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Подробнее о выставке

Стилизованные портреты героинь проекта разработали известные украинские иллюстраторы , в частности:

Сергей Майдуков (автор обложек для The New Yorker и The Washington Post);

Анна Сарвира;

Женя Полосина;

Оля Дегтярева;

Анна Иваненко.

Картины дополняют творческие аннотации, созданные победительницами всеукраинского конкурса эссе среди девушек от 14 до 21 года. В своих произведениях авторы рассказывали о жизни и научных достижениях ученых-женщин из Украины и высказывали собственные мысли о гендерном равенстве в науке.

Перевели эссе на болгарский язык студентки с филологического факультета IV курса Львовского национального университета имени Ивана Франка (специальность – "Болгарская филология") и студентки V курса Софийского университета имени Св. Климента Охридского (специальность – "Украинская филология") под руководством Ольги Сороки и Райны Камберовой.

На торжественном открытии все детали выставки болгарским гостям объясняли:

Посол Виталий Москаленко;

Директор Национального политехнического музея Екатерина Цекова;

Райна Камберова из Софийского университета имени Святого Климента Охридского.

Посетители выставки также смогут рассмотреть образцы петриковской росписи и картины украинской художницы Галины Назаренко.

В Софии открыли выставку об украинских женщинах- ученых / Фото Посольство Украины в Болгарии

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