Виставку відкрили 4 грудня. Про це йдеться в повідомленні Посольства України у Греції.

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Детальніше про виставку українських різдвяних прикрас в Афінах

У посольстві зазначили, що напередодні Різдва українські майстрині виготовляють тисячі автентичних різдвяних прикрас. Вироби відправляють у різні країни світу. Такі оригінальні подарунки цікавлять як дітей, так і дорослих.

Близько сотні таких різдвяних прикрас були презентовані для українців Греції, а також для грецьких дітей, щоб подарувати їм частинку українського Різдва! Кожна іграшка – це високоякісний твір мистецтва, який показує українську традицію та народні звичаї,

– зауважили у посольстві.

Різдвяні прикраси українських майстринь представили в Афінах за сприяння:

Посольства України в Грецькій Республіці;

Львівської обласної державної адміністрації;

Товариства української діаспори "Українсько-грецька думка".

В Афінах продемонстрували українські різдвяні прикраси ручної роботи / Фото Посольство України в Греції

В Афінах відкрили виставку ялинкових прикрас, вироблених у львівській майстерні / Фото Посольство України в Греції