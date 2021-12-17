Захід проходив у ресторані Бачевських. Вишукані українські страви до дегустації вин готувалися під керівництвом шеф-кухаря закладу Дмитра Бабака.

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Детальніше про презентацію високої української кухні у Варшаві

До події приєдналися представники дипкорпусу у Польщі, польського гастрономічного бізнесу та торговельних мереж, а також медіа. Також на заході побував Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Андрій Дещиця. Він висловив сподівання, що згодом українські вина, українські продукти та українські шеф-кухарі посядуть гідне місце на гастрономічній карті Європи та світу. А захід, що відбувся, на його думку, дозволяє популяризувати Україну з найкращого боку і показувати, що нашій державі є чим пишатися і що представляти у світі.

Поєднання українського вина з українськими стравами, яке було організовано у ресторані Бачевських у Варшаві, змінило думку і підхід до українських вин та українських продуктів,

– зауважив Андрій Дещиця.

У Варшаві відбулася презентація української високої кухні та українських вин / Фото "Укрінформ"

Смачні страви доповнювали вина з найкращих українських виноробень:

"Шабо";

"Колоніст";

"Сергія Стаховського";

"Чізай";

"Бейкуш";

"Князя Трубецького".

Ми для них (ред. – гостей) відкрили виробництво вина в Україні, що воно існує, що воно на високому рівні... За таке вино не те що не соромно, а його з гордістю можна представити у будь-якому топресторані Лондона, Парижа чи інших місць Європи,

– висловився власник винних крамниць Botelier у Львові та сомельє з багаторічним стажем Віталій Білинський.

Організатори презентації української кухні у Варшаві наголосили на важливості ведення діалогу між бізнес-середовищами Польщі та представниками українського гастрономічного бізнесу. Адже це дозволить стимулювати гастрономічний туризм та покращення інвестиційного клімату.

До речі, у французькому місті Страсбург українці пригощали варениками і борщем на різдвяному ярмарку.

Як у Польщі презентували вишукані українські страви: дивіться відео