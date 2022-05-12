Так, у варшавській мерії заявили, що столиця Польщі братиме приклад з інших міст Європи в організації дорожнього руху. Зокрема, оновлення стосуватимуться швидкісного режиму – на двох третинах доріг Варшави запровадять зони Tempo 30. А це означає, що на більшості вулиць не можна буде їхати машиною понад 30 кілометрів на годину.

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Таке обмеження максимальної швидкості руху значно знижує рівень ДТП. А якщо аварії і стаються, то наслідки від них менш травматичні.

Зараз у Варшаві є близько десятка зон Tempo 30. І найближчим часом вони з'являться в районах Stara Ochota і Filtry. За планами, Tempo 30 запровадять у кожному мікрорайоні польської столиці.

У жителів Варшави дуже різні думки щодо цього. Але 2/3 дорожньої мережі в столиці мають стати зоною Tempo 30. До того ж це полегшить нам організацію велосипедного руху, оскільки в таких зонах велосипеди можна перемістити на проїзну частину,

– розповів мер Варшави Рафал Тшасковський.

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