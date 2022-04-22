Так, міграція до європейських країн машиною має певні особливості для українських автолюбителів. Крім цього, що важливо знати місцеві ПДР, які можуть хоч і не суттєво, але все ж відрізнятися від наших, потрібно ще зважати й на інші правила користування власним авто. Сьогодні йтиметься про Польщу, Словаччину та Молдову.

До слова Відмінності у ПДР та штраф 6000 злотих: що варто знати українським водіям, що опинилися в Польщі

Зверніть увагу! Усі країни ЄС, про які буде йти мова, визнають національні водійські права (тільки у пластику і латинкою) з додатком до них – міжнародними водійськими правами.

Польща

Згідно з нещодавно прийнятим законом, українські водійські права на території Польщі валідні до 31 грудня 2022 року. А тоді їх потрібно обміняти на польські. Для цього слід підготувати пакет документів та записатися у відділ комунікації управління міста/староства та оплатити консульський збір.

Словаччина

У вас є змога замінити українське посвідчення без іспитів, якщо воно дійсне та оформлена посвідка на проживання. Статус тимчасового захисту у правах прирівняний до цієї посвідки. Крім цього, авто потрібно зареєструвати за місцем проживання.

Молдова

При перетині україно-молдовського кордону прикордонники не вимагають страховий поліс "Зелена карта", але протягом доби потрібно його оформити.

Серед інших особливостей користування авто в Молдові: