Так, в варшавской мэрии заявили, что столица Польши будет брать пример из других городов Европы в организации дорожного движения. В частности, обновления будут касаться скоростного режима – на двух третьих дорог Варшавы будут введены зоны Tempo 30 . А это значит, что на большинстве улиц нельзя будет ехать на машине более 30 километров в час.

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Такое ограничение максимальной скорости движения значительно снижает уровень ДТП. А если аварии и случаются, то последствия от них менее травматичны.

Сейчас в Варшаве есть около десятка зон Tempo 30. И в ближайшее время они появятся в районах Stara Ochota и Filtry. По планам, Tempo 30 будет введен в каждом микрорайоне польской столицы.

У жителей Варшавы очень разные мнения на этот счет. Но 2/3 дорожной сети в столице должны стать зоной Tempo 30. К тому же, это облегчит нам организацию велосипедного движения, поскольку в таких зонах велосипеды можно переместить на проезжую часть,

– рассказал мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

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