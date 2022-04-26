Так, нарватися на чималий штраф можна не лише тоді, коли перевищили максимально дозволену швидкість руху чи порушили інші правила. Польські поліцейські можуть покарати, зокрема, за тоновані вікна в автівці.

Це цікаво Війна зупинила бізнес, але дала поштовх до розвитку YouTube-каналу: історія українця

Який штраф за тоновані автомобільні вікна

Йдеться про затемнені бокові та / або лобове скло. Такий тюнинг у Польщі заборонений. Оскільки автівку часто використовують і вдень, і ввечері, то видимість повинна бути хорошою незалежно від часу доби.

Якщо буде зупинений такий транспортний засіб, незалежно від того, чи він зареєстрований у Польщі, чи за кордоном, і він не відповідає польським стандартам, поліцейський має право вилучити реєстраційне посвідчення під розписку із забороною подальшого керування, оскільки такий транспортний засіб створює загрозу у безпеці дорожнього руху, – зазначив Павел Кот з Головного управління поліції Варшави.

Крім цього, що у вас вилучать документ на реєстрацію автомобіля, поліціянти можуть також оштрафувати правопорушника на 3 000 злотих.