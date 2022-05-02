Не важливо, чи пересуваєтеся ви Польщею на власному авто, велосипеді або навіть пішки, є кілька нюансів у правилах дорожнього руху, які мають знати і водії, і пішоходи.
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6 особливостей ПДР у Польщі
- Пішоходам не можна користуватися телефонами під час перетину проїзної частини або трамвайних колій.
- Водії повинні поступатися дорогою пішоходам, коли ті не лише наступають на "зебру", й й коли вони тільки до неї наближаються.
- На швидкісних дорогах та автобанах необхідно дотримуватися безпечної дистанції, яка становить половину від поточної швидкості. Наприклад, якщо ви їдете зі швидкістю у 100 кілометрів на годину, то від передньої машини варто триматися на відстані 50 метрів.
- Не забувайте пропускати спецмашини з увімкненими проблисковими маячками синього та червоного кольорів і зі звуковим сигналом. З крайньої лівої смуги треба з'їжджати ліворуч, з крайньої правої — вправо. Таким чином водії створюють "коридор життя".
- Ближнє світло фар має бути увімкнене впродовж усього дня.
- На велосипедах та самокатах потрібно їздити велосипедними доріжками та смугами. Якщо їх немає, можна виїжджати на проїзну частину, якщо дозволена швидкість на дорозі не перевищує 30 кілометрів на годину. Якщо ж і її немає, можна їхати тротуаром. Але в такому разі слід пам'ятати, що пріоритет у пішохода.
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