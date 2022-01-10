Так, дорожчою, ніж будь-коли з 2022 року стане польська їжа. Більше платити доведеться за газ, електроенергію та оренду квартир.
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Як зміняться головні витрати жителів Польщі з нового року
Польські аналітики, зокрема банку BNP Paribas, прогнозують, що у 2022 році вартість харчових продуктів в Польщі буде рости ще інтенсивніше. Якщо протягом 2021 року вартість м'яса, рослинних жирів, цукру, печива і масла збільшилася на 10 – 20%, то з 2022 року приріст цін буде ще більшим. Причинами такого зростання є загальний ріст цін на сільськогосподарську продукцію у світі, несприятливі умови для тваринництва, а також зростання цін на енергоносії, транспорт, витрати на оплату праці тощо.
Ціна на газ в Польщі, згідно з новими тарифами, буде вищою на 83%. Водночас абонентська плата залишилася незмінною. Рахунки за газ для індивідуальних споживачів на початку року збільшаться у середньому на 54%.
Електроенергія в Польщі стане дорожчою на 24%. Ціни збільшаться приблизно на 21 злотий за місяць.
Також польські економісти сподіваються, що попит на покупку нерухомості в Польщі спаде через збільшення іпотечних ставок на 4% (в деяких випадках іпотека може збільшитися на 800 злотих).
Крім того, зростуть витрати на оренду та будівництво житла. Логічно, що дорожчими стануть будматеріали та меблі.
Навіть туалетний папір в сусідній країні буде коштувати більше на 20%. Усе через зростання вартості енергії й транспорту та несприятливу ситуацію на ринку целюлози.
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