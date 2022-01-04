Слід зауважити, що нові правила є строгішими. Відтак, деякі наймані робітники тепер можуть залишитися без лікарняних виплат.

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Що змінилося

Досі працівники в Польщі могли перебувати в оплачуваній лікарняній відпустці 182 дні. Після цього можна було вийти на роботу на один день або взяти відпустку на вимогу – і таким чином знову отримати можливість піти на новий лікарняний. Цією схемою залюбки користувалися багато людей, щоб полегшити собі робочі навантаження та отримати виплати.

У Польщі вже давно хотіли вжити заходів для запобігання описаних вище зловживань. Тож відтепер ліміт оплачуваних лікарняних у 182 дні буде діяти вже не на одне захворювання, як було раніше, а на всі. А щоб повторно скористатися оплачуваним лікарняним, має пройти 60 днів від попереднього (за інших умов лікарняна відпустка просто не буде оплачуватися). Ба більше, до періоду непрацездатності, який настає після 31 грудня 2021 року, будуть додавати також період попередньої непрацездатності, якщо перерва між цими періодами не перевищуватиме 60 днів.

Якщо людина вичерпала свій ліміт на виплати лікарняних (перебувала у лікарняній відпустці всі 182 дні) через нещасний випадок на виробництві, то вона зможе подати заявку на реабілітаційну допомогу або на пенсію по інвалідності.

Крім того, строгіші правила не стосуються непрацездатності, пов'язаної з вагітністю.

Зверніть увагу, що Польща також спростила умови працевлаштування для лікарів-українців. Відтепер їм не доведеться підтверджувати знання польської, аби працювати у країні.