Так, дороже, чем когда-либо с 2022 года станет польская еда. Больше платить придется за газ, электроэнергию и аренду квартир.

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Как изменятся главные расходы жителей Польши с нового года

Польские аналитики, в частности, банка BNP Paribas, прогнозируют, что в 2022 году стоимость пищевых продуктов в Польше будет расти еще интенсивнее. Если в течение 2021 года стоимость мяса, растительных жиров, сахара, печенья и масла увеличилась на 10 – 20%, то с 2022 года прирост цен будет еще больше. Причинами такого роста являются рост цен на сельскохозяйственную продукцию в мире, неблагоприятные условия для животноводства, а также рост цен на энергоносители, транспорт, расходы на оплату труда и так далее.

Цена на газ в Польше, согласно новым тарифам, будет выше на 83%. В то же время, абонентская плата осталась неизменной. Счета за газ для индивидуальных потребителей в начале года увеличатся в среднем на 54%.

Электроэнергия в Польше станет дороже на 24%. Цены увеличатся примерно на 21 злотый в месяц.

Также польские экономисты надеются, что спрос на покупку недвижимости в Польше спадет из-за увеличения ипотечных ставок на 4% (в некоторых случаях ипотека может увеличиться на 800 злотых).

Кроме того, возрастут расходы на аренду и строительство жилья . Логично, что дороже станут стройматериалы и мебель.

Даже туалетная бумага в соседней стране будет стоить больше на 20%. Все из-за роста стоимости энергии и транспорта и неблагоприятной ситуации на рынке целлюлозы.