Основні зміни торкнулися розмірів штрафів за різноманітні порушення.

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Їзда нетверезим

Мінімальний штраф для водіїв транспортних засобів, які перебуватимуть за кермом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, відтепер складає 2 500 злотих. Крім цього, таким особам загрожує:

30 днів арешту;

від 2-х до 3-х років в'язниці (у разі зчинення ДТП);

щонайменше 8 років за ґратами (якщо ДТП матиме смертельні наслідки).

Перевищення швидкості

Нові зміни передбачають і ріст штрафів за перевищення дозволеної швидкості. Якщо водій їхатиме швидше дозволеного на 10 кілометрів на годину, то йому загрожуватиме 50 злотих. А от у випадку, коли водій перевищить швидкість на 71 кілометр на годину, то на нього не лише накладуть 2 500 злотих штрафу, а ще й можуть скерувати справу до суду, а той вже може накласти на порушника додаткове покарання навіть до 30 000 злотих.



Фоторадари у Польщі / Фото Zagran portal

Розмова телефоном

Якщо водія спіймають за розмовою телефоном під час керування авто, то штраф для нього з 1 січня складатиме 500 злотих. Це стосується випадків, коли порушник триматиме телефон у руці.

Розміри штрафів за інші найпоширеніші порушення з січня 2022 року

300 злотих – за перевезення дитини без спеціального крісла або якщо це крісло закріплено з порушенням вимог.

300 – 500 злотих – за недотримання необхідної дистанції на швидкісних дорогах.

500 – 2500 злотих – за проїзд по коридору, утвореного іншими водіями для привілейованого транспорту (швидка допомога, пожежна, поліція).

500 злотих – за навмисне перешкоджання руху або гальмування руху транспортних засобів.

від 1 000 злотих – за порушення правил обгону.

від 1 000 злотих – за керування транспортним засобом без водійського посвідчення.

від 1 500 злотих – за їзду по тротуару.

800 злотих – за паркування транспортного засобу на місці для осіб з інвалідністю.

8 000 злотих – за навмисне приховування інформації про те, хто був за кермом або користувався транспортним засобом у певний проміжок часу (в ситуації, коли надати цю інформацію вимагає уповноважений орган).

Нововведення передбачають, що пункти карні, яки збиратимуть водії, автоматично скасовуватимуться тільки через 2 роки з дати оплати штрафу за допущене порушення. Відтепер про зібрані водієм карні пункти також надсилатимуться страховим компаніям, які зможуть використовувати цю інформацію при розрахунку ціни полісу страхування ОС.

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