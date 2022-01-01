Новий список до Програми доступності ліків уклали в МОЗ. Також з січня 14 складових, які входять до близько 300 медичних препаратів, повністю вилучать з переліку на державні дотації.

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Детальніше про зміну цін на ліки в Польщі

Підвищення цін торкнеться 509 лікувальних препаратів. Серед них є ліки проти шизофренії (а людей з таким діагнозом у Польщі є близько 400 тисяч), псоріазу (таких у Польщі приблизно 800 тисяч) та ентероколіту. Також відтепер будуть платити більше за ліки жителі країни, яких турбує високий кров'яний тиск та ті, у кого діагностували виразку шлунка. Пацієнтам після трансплантації органів також доведеться віддати відчутнішу суму за необхідні медикаменти.

Водночас ціни на понад 1 100 лікувальних препаратів повинні зменшитися. Зокрема, доступнішими стануть ліки для людей з раком передміхурової залози та тих, хто страждає від хвороби Альцгеймера. Подешевшають також голки для людей з діабетом.

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