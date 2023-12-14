Але є країни, де туристи можуть відчути себе у зимовій казці. Компанія Holidu зібрала інформацію про середню кількість сніжних днів на місяць у регіонах Європи. Так вони визначили найсніжніші міста для зимових канікул. Де можна грати в сніжки та зліпити сніговика цієї зими – дізнаєтеся далі.

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Справжня зима в Європі

До ТОП-5 снігових локацій потрапили дві столиці у Балтійських країнах, ще два міста у Фінляндії й одне у Німеччині.

Найбільш сніжними взимку зазвичай бувають естонський Таллінн та литовський Вільнюс. Цієї зими синоптики прогнозують опади на обох локаціях. Не сильно відірвався від лідерів німецький Ерфурт. Тут також вдосталь сніжних днів на зимові свята.

П'ятірка сніжних міст Європи:

Таллінн (Естонія) – 20 сніжних днів на місяць; Вільнюс (Литва) – 18 сніжних днів на місяць; Ерфурт (Німеччина) – 17 сніжних днів на місяць; Турку (Фінляндія) – 16 сніжних днів на місяць; Гельсінкі (Фінляндія) – 16 сніжних днів на місяць.

Найбільше сніжить у Таллінні / Фото Unsplash

Без снігу, але з казковим настроєм

Але святкову атмосферу можна створити і без жодної сніжинки. Це доводить іспанське місто Малага. Тут ви проведете ідеальні зимові вихідні при +17°C.

Місто неймовірно прикрашають у грудні. Настрій у Малазі створює яскрава ілюмінація та різдвяні ярмарки. Святкові вогні особливо прекрасні на пішохідній вулиці Ларіос. Цього року вона прикрашена сяючими янголами. Яка атмосфера панує у зимовій Малазі — дивіться тут.

Чи можуть гірськолижні курорти Європи зникнути

Дослідники попереджають: зміни клімату можуть призвести до зникнення європейських зимових курортів. На них просто не буде вистачати снігу.

Понад половина лижних курортів Європи може закритися, якщо їм бракуватиме натурального снігу. Спеціальні снігові машини можуть лише частково перекрити потреби.

Така історія вже трапилась із популярним напрямком у Франції – цього сезону закрили альпійський курорт Ла-Самбуй. Тут не випадало достатньо снігу. А обслуговувати траси та підйомники занадто дорого, якщо туристи не катаються.