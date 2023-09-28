У кліматичному дослідженні йдеться про те, що понад половина всіх європейських гірськолижних курортів зіткнеться з серйозною нестачею натурального снігу. Проблему майже неможливо буде вирішити, якщо середньосвітова температура підвищиться на два градуси за Цельсієм.
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Штучний сніг не допоможе
Науковці зазначають, що машини для штучного засніження здатні лише частково компенсувати нестачу натурального снігу в природі.
Якщо середня температура на Землі підвищиться на три градуси, то вже протягом ста років 91% європейських зимових курортів опиняться майже без снігу. А якщо глобальне потепління сягне чотирьох градусів, то під загрозою зникнення опиняться всі гірськолижні курорти Європи.
Гірськолижний туризм є маленьким питанням перед глобальним обличчям зміни клімату, але з точки зору людей, які живуть у горах і заробляють на життя в цій галузі, дуже важливо розуміти, наскільки сильно зміна клімату загрожує діяльності,
– сказав Семюель Морін, науковий співробітник Météo France у Тулузі.
У разі, якщо вдасться глобальними зусиллями всього світу обмежити зростання температури на планеті на 1,5 градуса (а саме така мета визначена в Паризькій кліматичній угоді), то 32% гірськолижних курортів матимуть ризики нестачі снігу. Особливо сильно постраждають курорти Альп.
Французькі Альпи / Фото Unsplash
Європа – центр зимових видів спорту на планеті. Саме на цьому континенті розташовано близько половини всіх гірськолижних курортів у світі.