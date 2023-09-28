У кліматичному дослідженні йдеться про те, що понад половина всіх європейських гірськолижних курортів зіткнеться з серйозною нестачею натурального снігу. Проблему майже неможливо буде вирішити, якщо середньосвітова температура підвищиться на два градуси за Цельсієм.

До теми У цих локаціях перехоплює подих: звідки найкраще насолоджуватися гірськими краєвидами

Штучний сніг не допоможе

Науковці зазначають, що машини для штучного засніження здатні лише частково компенсувати нестачу натурального снігу в природі.

Якщо середня температура на Землі підвищиться на три градуси, то вже протягом ста років 91% європейських зимових курортів опиняться майже без снігу. А якщо глобальне потепління сягне чотирьох градусів, то під загрозою зникнення опиняться всі гірськолижні курорти Європи.

Гірськолижний туризм є маленьким питанням перед глобальним обличчям зміни клімату, але з точки зору людей, які живуть у горах і заробляють на життя в цій галузі, дуже важливо розуміти, наскільки сильно зміна клімату загрожує діяльності,

– сказав Семюель Морін, науковий співробітник Météo France у Тулузі.

У разі, якщо вдасться глобальними зусиллями всього світу обмежити зростання температури на планеті на 1,5 градуса (а саме така мета визначена в Паризькій кліматичній угоді), то 32% гірськолижних курортів матимуть ризики нестачі снігу. Особливо сильно постраждають курорти Альп.

Французькі Альпи / Фото Unsplash

Європа – центр зимових видів спорту на планеті. Саме на цьому континенті розташовано близько половини всіх гірськолижних курортів у світі.

Нагадаємо, на початку цього року деякі зимові курорти по всій Європі були змушені закритися або залишити лише частину трас. На континенті зафіксували одну із найвищих за всю історію січневих температур. Через це сніг розтанув, а гірські схили були оголеними. Під удар потрапили такі популярні гірськолижні країни: Німеччина, Швейцарія, Франція, Польща і Чехія.