Но есть страны, где туристы могут почувствовать себя в зимней сказке. Компания Holidu собрала информацию о среднем количестве снежных дней в месяц в регионах Европы. Так они определили самые снежные города для зимних каникул. Где можно поиграть в снежки и слепить снеговика этой зимой – узнаете дальше.

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Настоящая зима в Европе

В ТОП-5 снежных локаций попали две столицы в Балтийских странах, еще два города в Финляндии и один в Германии.

Наиболее снежными зимой обычно бывают эстонский Таллин и литовский Вильнюс. Этой зимой синоптики прогнозируют осадки на обеих локациях. Не сильно оторвался от лидеров и Эрфурт в Германии. Здесь также достаточно снежных дней на зимние праздники.

Пятерка снежных городов Европы:

Таллин (Эстония) – 20 снежных дней в месяц; Вильнюс (Литва) – 18 снежных дней в месяц; Эрфурт (Германия) – 17 снежных дней в месяц; Турку (Финляндия) – 16 снежных дней в месяц; Хельсинки (Финляндия) – 16 снежных дней в месяц.

Больше всего снежит в Таллине / Фото Unsplash

Без снега, но со сказочным настроением

Праздничную атмосферу можно создать и без единой снежинки. Это доказывает испанский город Малага. Здесь вы проведете идеальные зимние выходные при +17 °C.

Город невероятно украшают в декабре. Настроение в Малаге создает яркая иллюминация и рождественские ярмарки. Праздничные огни особенно великолепны на пешеходной улице Лариос. В этом году она украшена сияющими ангелами. Какая атмосфера царит в зимней Малаге – смотрите здесь.

Могут ли горнолыжные курорты Европы исчезнуть

Исследователи предупреждают: изменение климата может привести к исчезновению европейских зимних курортов. На них просто не будет хватать снега.

Более половины лыжных курортов Европы может закрыться, если им не хватит натурального снега. Специальные снежные машины могут частично перекрыть потребности.

Такая история уже случилась с популярным направлением во Франции – в этом сезоне закрыли альпийский курорт Ла-Самбуй. Здесь не выпадало достаточно снега. А обслуживать трассы и подъемники слишком дорого, если туристы не катаются.