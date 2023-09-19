Минулого зимового сезону снігу на La Sambuy ледь вистачило на місяць. Тож цієї зими курорт вирішили більше не відкривати. Інфраструктуру гірськолижного курорту – траси та підйомники – занадто дорого обслуговувати, якщо туристи не катаються.

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Без снігу – немає курорту

Глобальне потепління скоротило лижний сезон тут до кількох тижнів на рік. Тому невеликий сімейний курорт La Sambuy, розташований поблизу великої гірськолижної зони Труа Валле, зміг пропрацювати минулої зими менш як місяць. Природний сніг просто не випадав, а машини зі штучним не покривають всіх потреб та доволі дорогі.

Мер однойменного міста Ла-Самбуй Жак Далекс розповів, що раніше сніг тут був з 1 грудня і практично до 30 березня. Але минулого сезону він випав лише на кілька тижнів: дуже швидко на трасі з'явилися скелі та каміння.

Експлуатація підйомників, яка коштує 80 тисяч євро щороку, протягом такого короткого часу просто не окупається. Оскільки сніг є лише кілька тижнів на рік, курорт втрачає 500 євро прибутку щороку.

La Sambuy – невеликий курорт, але він був популярним для сімейних мандрівників, які хотіли відпочити на альпійських схилах, не витрачаючи величезні гроші на більш дорогих лижних трасах.

Міська рада вирішила розібрати інфраструктуру для зимових видів спорту ще до початку лижного сезону. 10 вересня на інтернет-сторінці курорту з'явилось повідомлення про те, що він "‎остаточно закривається".

Але місто все ще сподівається залучити туристів, які не катаються на лижах. Регіон має чудову природу для прогулянок та занять спортом.

Місто старається не втратити туристичну привабливість / Фото lasambuy.com

Більшість гірськолижних курортів можуть зникнути

Науковці попереджають: через глобальне потепління можуть зникнути зимові курорти Європи. У кліматичному дослідженні йдеться про те, що понад половина всіх європейських гірськолижних курортів зіткнеться з серйозною нестачею натурального снігу. Проблему майже неможливо буде вирішити, якщо середньосвітова температура підвищиться на два градуси за Цельсієм.

Особливо сильно постраждають курорти Альп. Дослідники зазначають, що машини для штучного засніження здатні лише частково компенсувати нестачу натурального снігу в природі.