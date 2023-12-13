Останнім часом багато популярних напрямків переповнені туристами. Мандрівників дратують довжелезні черги, які вибудовуються біля визначних культурних пам'яток. Які локації приваблюють туристів найбільше і через це збирають годинні черги – читайте далі.

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Найдовше очікування в Парижі, Римі та Лондоні

Експерти туристичного порталу hawaiianislands.com дослідили понад 10 мільйонів відгуків на платформі для подорожей TripAdvisor. Там мандрівники зазвичай розповідають про свої враження і досвід після відвідування популярних локацій світу. Аналітики відібрали 1000 найпопулярніших пам'яток та вивчили всі відгуки, де відвідувачі скаржилися на довгі черги.

Ейфелева вежа в Парижі стала беззаперечним лідером цього рейтингу. У своїх відгуках про неї туристи згадували "‎довгі черги" аж 4 799 разів.

На другій позиції справедливо опинилося колесо огляду London eye у британській столиці. Про тривале очікування в черзі розповідали у 4 756 відгуках.

Третім туристичним магнітом із довгими чергами став римський Колізей. У 4 262 відгуках відвідувачі поскаржились на довге очікування.

Туристи чекають на вхід до Колізею / Фото Pexels

ТОП-10 локацій для туристів із найдовшими чергами у світі:

Ейфелева вежа (Франція); Колесо огляду в Лондоні (Велика Британія); Колізей (Італія); Тематичний парк "Леголенд‎" (Велика Британія); Храм Святого Сімейства (Іспанія); Емпайр-Стейт-Білдінг (США); Тематичний парк Alton Towers (Велика Британія); Парк розваг Siam Park (Іспанія); Діснейленд (Франція); Тематичний парк Universal Studios (Сінгапур).

Які країни залишаються "‎незіпсованими" масовим туризмом

Нагадаємо, раніше ми розповідали про рейтинг країн, які досі залишаються вільними від масового туризму і зберігають свою ідентичність. Історичні міста світу часто переповнені або забруднені, тому втрачають свою привабливість для тих мандрівників, які цінують справжню культуру.

У світі кілька країн, які змогли встояти і не втратити свою автентичність через натовпи туристів. На першому місці цього списку – Ісландія. Вона залишається чудовим місцем для спостереження за Північним сяйвом та дослідження пляжів із чорним вулканічним піском.

Повний перелік країн, які залишаються "‎незіпсованими" овертуризмом – дивіться за посиланням.