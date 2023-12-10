Малага має комфортну і теплу зиму. А ще це місто дивовижно прикрашають до різдвяно-новорічних свят. Який настрій панує в Малазі у грудні – дивіться далі.

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Святкові вогні Малаги

Снігу тут немає, тому святкову атмосферу найбільше створюють за допомогою різдвяної ілюмінації та затишних ярмарків. Зимові свята в Малазі доводять, що не обов'язково в ці дні має бути холодно і сніжно – настрій Різдва тут панує навіть при +17°C.

Туристи дуже хвалять місто саме за яскраві різдвяні вогні. Вони особливо прекрасні на пішохідній вулиці Ларіос. Цього року вона прикрашена сяючими янголами.

Вулиця Ларіос / Фото з інстаграму ims0582

Тричі за вечір у Малазі показують світлове шоу, яке триває 8 хвилин. Це 3D-проєкція на головний собор міста. Але варто приходити завчасно, щоб зайняти гарне місце. Вулиця Ларіос є дуже популярною і серед туристів, і серед місцевих жителів Малаги. Вечірня прогулянка тут буде просто казковою.

Також чарівними вогнями прикрашають Ботанічний сад Малаги. Вхід сюди коштує від 9,50 євро.

Різдвяні ярмарки зі смаколиками та подарунками

Малага не розчарує мандрівників, які полюбляють різдвяні ярмарки. Цього року головний із них тут працюватиме до 6 січня. У святкових ятках на ринку Пасео-дель-Парке продається буквально все: від подарунків і прикрас до гарячого глінтвейну та смажених каштанів. Також чимало магазинів залишаються відкритими допізна, щоб усі охочі могли купити подарунки для близьких.

Справжнім гурманам тут сподобаються традиційні солодощі боррачуело – це пісочне тісто, просочене вином і приправлене ароматними спеціями.

Солодкі боррачуело / Фото malagagastronomyguide.com

Проживання у Малазі не надто дороге навіть у різдвяний час. За 2 ночі у тризірковому готелі в центрі міста ви заплатите 130 – 150 євро за двох.

Де можна бюджетно відпочити на Різдво в Європі

Різдвяний сезон у Європі вже в розпалі. На головних площах європейських міст засяяли ялинки, а святкові ярмарки збирають туристів і місцевих на шопінг і частування. Але відпочинок на зимові свята у популярних країнах може бути досить дорогим.

Компанія Post Office Money склала список доступних різдвяних напрямків на цей рік. Де у Європі шукати приємні ціни на проживання, сувеніри та глінтвейн – дізнаєтесь у цьому матеріалі.