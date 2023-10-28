Ще одне популярне європейське місто заборонить автомобілі в центрі: деталі

Рівень забруднення повітря в Мілані в 4 рази перевищує норму. Щоб покращити ситуацію, планують перекрити центр міста для автомобілів.

Мілан є одним із найбільш забруднених міст Європи. У повітрі тут великий вміст шкідливих часточок. За показниками це 19,7 мікрограма на кубічний метр, тоді як ВООЗ вважає безпечними 5 мікрограмів. Нововведення можуть почати діяти вже у 2024 році.

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Мілан бореться за чисте повітря

Мер Мілана Джузеппе Сала хоче поліпшити екологічний стан в місті, адже тут проживають 1,4 мільйона жителів. Також Мілан є популярною локацією для туристів, які їдуть сюди на прогулянку або шопінг. Тому в центрі міста планують заборонити приватний транспорт.

Уздовж вулиці Корсо Венеція встановлять камери, які будуть стежити за тим, щоб водії не порушували нове правило. Винятки зроблять лише для мешканців із приватними гаражами, таксі та громадського транспорту. А тих водіїв, які будуть проїжджати без дозволу, штрафуватимуть.

Також ця ініціатива зможе зробити найбільш людні райони Мілана зручнішими для пішоходів. Наприклад, район Quadrilatero della Moda, де зосереджені десятки бутиків високого класу.

Але таке рішення мера підтримують не всі. Деякі чиновники застерігають, що таке обмеження може зашкодити мешканцям передмістя.

Заборонити авто в центрі хочуть і в інших містах

Схожі правила збираються запровадити і в Стокгольмі. Там планують із 2024 року не пускати до центру міста бензинові та дизельні автівки, щоб зменшити викиди. Але електромобілі та машини екстрених служб під заборону не підпадають. Нові правила мають запрацювати наприкінці грудня 2024 року.

Париж також має намір прибрати приватний транспорт зі свого історичного центру. Це може відбутися якраз перед початком Олімпіади-2024.

Але деякі надпопулярні європейські міста забороняють забруднювати повітря в центрі не лише авто, а й круїзним лайнерам. Так, в Амстердамі їм заборонено причалювати в центрі міста. Столиця Нідерландів страждає від овертуризму та прагне до екологічності. А заборона круїзних лайнерів у середмісті може часткового розв'язати проблеми.

Такий же приклад показує і Барселона. Тепер круїзним лайнерам не можна швартуватися в центральному порту. Гігантські судна тепер зупиняють в більш віддаленому від історичного центру місці і туристам доводиться ще 30 хвилин діставатися на автобусі до головних пам'яток Барселони.

У яких містах Європи повітря найбрудніше – читайте в матеріалі