Амстердам став жертвою власної популярності. Щороку "‎місто свободи" приваблює 20 мільйонів відвідувачів. Тому місцеві посадовці ухвалили історичне рішення: заборонили круїзним лайнерам заходити в центральний порт столиці Нідерландів.

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Круїзні лайнери – символ надмірного туризму

Влада Амстердама сподівається, що після заборони туристичних суден потік відвідувачів нормалізується. Місто також збентежене через значну шкоду для довкілля, яку несуть величезні лайнери. Посадовці наполягають, що такі круїзи суперечать екологічним амбіціям Амстердама.

До того ж гігантські круїзні судна не зможуть проходити через Амстердам, адже місто планує побудувати новий міст між історичним центром та районом Норд. Все це означає, що головний круїзний термінал на річці Ей незабаром закриють.

Круїзний лайнер в порту Амстердама / Фото Unsplash

Амстердам змінюється

Заборона заходу круїзних лайнерів є одним з останніх кроків, які допоможуть стримати масовий туризм. Раніше чиновники вже заборонили туристичні автобуси в центрі міста. Тому з січня 2024 року екскурсії Амстердамом – тільки пішки або на велосипеді.

Це правило торкнеться не лише класичних екскурсійних автобусів, а й тих, які здійснюють трансфер туристів з аеропорту та морського порту. Їм дозволять посадку та висадку пасажирів лише у спеціальних місцях на внутрішній кільцевій дорозі. А паркувати такий транспорт можна буде лише на околицях міста.

Столиця Нідерландів має репутацію найбільш ліберального міста Європи. Туристи часто їдуть туди, аби легально покурити марихуану і відвідати секс-квартали. Однак їхня поведінка часто обурює місцевих, тому нідерландці вирішили боротися з овертуризмом. Для цього влада Амстердама ввела ще одну історичну заборону – з травня заборонили курити марихуану у Кварталі червоних ліхтарів.