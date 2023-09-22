За результатами дослідження минулого року, забрудненим повітрям дихали жителі майже всієї Європи. 98% населення континенту проживають в регіонах, де концентрація пилу та дрібних частинок у повітрі перевищує норму, встановлену ВООЗ. У яких містах Європи повітря найгірше – далі в матеріалі.

Читайте також Які міста визнали найздоровішими у світі

Де у Європі важко дихається

Якість повітря у Європі набагато краща, ніж у деяких інших місцях на планеті (наприклад, в Індії). Але рівень його забрудненості все одно може шкодити здоров'ю європейців.

Найгірше повітря на континенті зараз у долині річки По в Італії. Також невтішні показники у великих європейських містах: Барселоні, Парижі та Афінах.

Наприкінці зими кілька міст в Італії накрив смог. У Вероні, Падуї та Мілані забрудненість повітря перевищувала 75 мікрограмів на кубометр. Причиною таких неприємностей є те, що регіон оточений горами. Тому повітря, яке забруднюється від промисловості та транспорту, залишається в долині.

Смог в італійській долині / Фото Unsplash

У авторитетному науковому журналі The Lancet опублікували дослідження, яке показує наскільки смертельним може бути погане повітря для людей. Науковці стверджують: якби великі міста знизили показник забрудненості на 5 мікрограмів, вдалося б уникнути 100 тисяч смертей.

Яке повітря в Польщі?

Деякі регіони Польщі мають найгірші показники чистоти повітря в Європі. Тому влада вирішила вжити заходів, щоб покращити умови життя для поляків. Ухвалили рішення модернізувати систему опалення у житлових будинках, яка виробляє надто багато диму.

У Кракові, наприклад, забруднення повітря у 2018 році сягало до 25 мікрограмів – це дуже багато. У 2019 регіон заборонив опалювати будівлі вугіллям та дровами. І вже до кінця 2022 року вдалося вийти на відчутний результат – показники знизилися і наближаються до норми.

За останні роки повітря стало якіснішим у Варшаві, Катовіце та Познані. До речі, з 1 жовтня цього року в столиці Польщі заборонять опалювати будинки дровами та вугіллям.