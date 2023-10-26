Історичну вежу в Болоньї мусили заборонити відвідувати, адже її стабільність викликає занепокоєння. Конструкція дещо похилилась, тому Уряд Італії розкритикував місцеву владу, що вона не доглядала за історичною пам'яткою як слід.

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Історична пам'ятка в аварійному стані

Вежа Гарізенда нахилилася, спеціальні датчики виявили "‎тривожні" зрушення. За спорудою ретельно спостерігали кілька місяців, адже її фундамент почав рухатися. Мер Болоньї Маттео Лепоре запевняє, що вони роблять все, що потрібно в такій ситуації.

Дороги довкола "‎похиленої" вежі перекрили. Територію біля Гарізенди також огородили. За спорудою пильно стежать спеціалісти та вчені з міського університету.

Історичну вежу побудували між 1109 і 1119 роками. Вона є однією з двох "веж-близнюків‎" Болоньї. На ще одну вежу – Азінеллі – туристи донедавна могли піднятися. Гарізенда заввишки 48 метрів і колись була однією із десятків середньовічних веж довкола міста. Їх зводили аристократи, щоб продемонструвати свої багатства.

Конструкція історичної вежі Гарізенда вже нахилилась на чотири градуси. При цьому кут нахилу всесвітньо відомої Пізанської вежі всього п'ять градусів.

"‎Вежі-близнюки" в Болоньї / Фото Unsplash

Заходи безпеки

Після виявлення аномальних коливань вежі Гарізенда перекрили дороги довкола споруди і почали цілодобово моніторити її стан. Дослідники встановили акустичні датчики, які виявлятимуть тріск або скрип, а також спеціальний маятник для відстеження руху.

Дороги будуть перекриті до вихідних, а сусідня вежа Азінеллі – тепер також закрита для відвідувачів. Мер Болоньї запевняє, що обвалу будівлі боятися не слід. А дороги, за його словами, перекрили, щоб науковці могли зібрати більш точні показники датчиків.

Вежа Гарізенда нахиляється вже протягом сотень років. У 14 столітті її зробили нижчою на десять метрів через побоювання обвалу. У 2019 році навколо вежі встановили сталеві троси, а в 2022 році фундамент зміцнили спеціальним розчином.

Уряд Італії виділить близько 5 мільйонів євро на реставрацію вежі Гарізенда. У міністерстві культури дуже незадоволені підходом місцевої влади і вважають, що вона згаяла час.