У Стокгольмі запровадять обмеження для автомобілів
Нові плани створять "багато місця для прогулянок і велосипедів". Проєкт має назву "Екологічна зона".
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"Екологічна зона" охопить 20 центральних кварталів, зокрема торгові вулиці в районі Кунгсгатан, Біргер Ярлсгатан, Хамнгатан і Свеавеген.
В'їжджати туди дозволять лише електрокарам. Але будуть винятки – на машини поліції, швидкої та авто, якими керують люди з інвалідністю, нові правила не поширюватимуться.
Пізніше міська рада може розширити зону та обмеження. Цей проєкт – ще одна спроба зменшити кількість викидів парникових газів.
У Стокгольмі кожен повинен мати можливість дихати повітрям, не хворіючи,
— написав радник з питань дорожнього руху та депутат Ларс Стрьомгрен.
Це перший випадок, коли країна запровадила такі суворі екологічні правила для транспортних засобів.
Стокгольмське бачення "зеленішого" майбутнього
Партія зелених Швеції (Miljöpartiet) – частина "червоно-зеленої" коаліції країни – виклала плани щодо вільних від викидів центральних районів Стокгольма до 2030 року. Це включає:
- запровадження екологічних зон із контролем транспортних засобів у районах із низькою якістю,
- заборону на проїзд автомобілів у певних зонах і в певні дні,
- скорочення загального автомобільного руху на 30% до 2030 року.
У ньому стверджується, що 1 000 жителів Стокгольма щороку передчасно помирають через забруднення повітря – цю цифру вони сподіваються зменшити за допомогою нових заходів щодо дорожнього руху.
Минулого року Strömgren оголосив про виділення 2 мільярдів євро на покращення інфраструктури пішохідного, велосипедного та громадського транспорту в Стокгольмі.