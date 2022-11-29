Так, раніше ми уже розповідали про 12 способів легалізуватися в Іспанії та розбирались, чому саме українці переїжджають до цієї європейської країни. Сьогодні ж поговоримо про переваги й недоліки, які чекають на власників золотої іспанської візи та візи інвестора.

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Отримання посвідки на проживання в Іспанії на підставі купівлі нерухомості

Отож, якщо ви придбаєте квартиру, будинок або кілька об'єктів нерухомості на території Іспанії, то це дає право отримати як золоту візу, так візу інвестора. Однак важливо розуміти, дозвіл на проживання інвестора та золота віза – це дві різні посвідки.

Особливості золотої візи

Оформляється ця віза лише на рік;

У власників золотої візи немає можливості продовжити термін її дії;

Отримати золоту візу можна лише у вашій країні.

Умови отримання візи інвестора в Іспанії

Сума інвестицій у нерухомість повинна складати не менш як 500 тисяч євро без урахування податків та витрат на оформлення угоди. При цьому угода має бути заключена після 30 вересня 2013 року.

Можна купити як один, так і кілька об'єктів нерухомості.

Посвідку на проживання інвестора можна запросити на території Іспанії, але лише перебуваючи у легальному статусі.

Заявник повинен бути старше 18 років і не мати судимості за останні 5 років.

Наявність достатньої кількості коштів для проживання в Іспанії, крім грошей на купівлю нерухомості.

Мати приватну страховку з максимальним покриттям на головного заявника та його супроводжуючих.

Це має бути придбання, а не дарування.

Щоб продовжити такий дозвіл на проживання необхідно зберегти розмір інвестицій.

Переваги візи інвестора в Іспанії

Власники посвідки на проживання на підставі придбання нерухомості отримують також право на роботу на 2 роки. Потім його можна продовжити на 5 років.

В'їзд та вільне переміщення Євросоюзом з картою іспанського резидента.

Можна запросити дозвіл на проживання в Іспанії не лише для головного заявника, а й для його дружини / чоловіка, дітей та батьків.

Строк розгляду заявки – до 20 календарних днів.