Так, раньше мы уже рассказывали о 12 способах легализоваться в Испании и разбирались, почему именно украинцы переезжают в эту европейскую страну. Сегодня же поговорим о преимуществах и недостатках, которые ждут обладателей золотой испанской визы и визы инвестора.
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Получение вида на жительство в Испании на основании покупки недвижимости
Итак, если вы приобретете квартиру, дом или несколько объектов недвижимости на территории Испании, то это дает право получить как золотую визу, так и визу инвестора. Однако важно понимать, разрешение на проживание инвестора и золотая виза – это два разных вида.
Особенности золотой визы
- Оформляется эта виза только на год;
- У обладателей золотой визы нет возможности продлить срок ее действия;
- Получить золотую визу можно только в вашей стране.
Условия получения визы инвестора в Испании
- Сумма инвестиций в недвижимость должна составлять не менее 500 тысяч евро без учета налогов и расходов по оформлению сделки. Соглашение должно быть заключено после 30 сентября 2013 года.
- Можно приобрести как один, так и несколько объектов недвижимости.
- Вид на жительство инвестора можно запросить на территории Испании, но только находясь в легальном статусе.
- Заявитель должен быть старше 18 лет и не иметь судимости за последние 5 лет.
- Наличие достаточного количества средств для проживания в Испании кроме денег на покупку недвижимости.
- Иметь частную страховку с максимальным покрытием главного заявителя и его сопровождающих.
- Это должно быть приобретение, а не дарование.
- Чтобы продлить такое вид на жительство, необходимо сохранить размер инвестиций.
Преимущества визы инвестора в Испании
- Владельцы вида на жительство на основании приобретения недвижимости получают также право на работу на 2 года. Затем его можно продлить на 5 лет.
- Въезд и свободное перемещение по Евросоюзу с картой испанского резидента.
- Можно запросить проживание в Испании не только для главного заявителя, но и для его жены/супруга, детей и родителей.
Срок рассмотрения заявки – до 20 календарных дней.