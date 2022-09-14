Іспанія – популярний серед українців напрямок для імміграції, який багато хто обирає за клімат, відмінну екологію, багатокілометрові узбережжя із затишними пляжами, гідний рівень життя. І ви також задумувалися про переїзд до цієї теплої країни? Розповідаємо, як можна легалізуватися за кордоном та що варто взяти до уваги при переїзді.

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12 способів легалізуватися в Іспанії

Посвідка на постійне проживання інвестора

Посвідка на постійне проживання без права працювати

Студентська резиденція

Посвідка на постійне проживання на підставі шлюбу з громадянином / громадянкою Іспанії

Посвідка на проживання через працевлаштування

Статус біженця або оформлення тимчасового захисту

Стартап віза

Посвідка на постійне проживання для підприємців

Посвідка на постійне проживання по осілості

Посвідка на постійне проживання через возз'єднання сім'ї

Посвідка на постійне проживання для громадян ЄС

Посвідка на постійне проживання для висококваліфікованих працівників.

Що зробити в Іспанії по приїзду: 10 важливих перших кроків