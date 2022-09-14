Іспанія – популярний серед українців напрямок для імміграції, який багато хто обирає за клімат, відмінну екологію, багатокілометрові узбережжя із затишними пляжами, гідний рівень життя. І ви також задумувалися про переїзд до цієї теплої країни? Розповідаємо, як можна легалізуватися за кордоном та що варто взяти до уваги при переїзді.

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12 способів легалізуватися в Іспанії

  • Посвідка на постійне проживання інвестора
  • Посвідка на постійне проживання без права працювати
  • Студентська резиденція
  • Посвідка на постійне проживання на підставі шлюбу з громадянином / громадянкою Іспанії
  • Посвідка на проживання через працевлаштування
  • Статус біженця або оформлення тимчасового захисту
  • Стартап віза
  • Посвідка на постійне проживання для підприємців
  • Посвідка на постійне проживання по осілості
  • Посвідка на постійне проживання через возз'єднання сім'ї
  • Посвідка на постійне проживання для громадян ЄС
  • Посвідка на постійне проживання для висококваліфікованих працівників.

Що зробити в Іспанії по приїзду: 10 важливих перших кроків

  • Купити місцеву сім-карту. Це дозволить вам бути на зв'язку і, як мінімум, ви не загубитеся в місті.
  • Відкрити банківський рахунок. Це дозволить комфортно перебувати в Іспанії, адже тут основні витрати списуються з рахунку.
  • Оформити страховку. Приватну чи державну – це дасть можливість користуватися медичними послугами. Майте на увазі, що стоматологія ніколи не включена.
  • Винайняти житло в довгострокову оренду, щоб не платити втричі дорого за готелі.
  • Прописатися в орендованому житлі, щоб мати первинну реєстрацію в Іспанії (empadronamiento).
  • Влаштувати дітей до школи чи дитячого садка.
  • Здати відбитки пальців у поліції на карту резидента.
  • Отримати карти резидента.
  • Оформити "numero de seguridad social" (номер платника податків).
  • Купити собі carrito (візок для покупок) – це справжній іспанський досвід, адже можна ходити в магазин просто з ним, а не з пакетами.