Так, в багатьох країнах світу діє програма надання посвідки на проживання або громадянства для іноземців, які купили нерухомість не дешевше за мінімально зазначену суму. Ми ж підготували список держав, де можна придбати житло і на цій підставі оформити дозвіл на постійне проживання чи довгострокову візу.

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Посвідка на проживання – це документ, який підтверджує, що іноземному громадянинові дозволяється постійно проживати на території держави, що видала цю посвідку. Власникам документа можна в'їжджати і виїжджати з країни, а також перебувати на її території досить тривалий час.

Країни, які видають дозвіл на проживання іноземним власникам нерухомості

Азербайджан – потрібно придбати нерухомість від 60 000 доларів

Албанія – будь-якої вартості

Андорра – від 350 000 євро

Вірменія – будь-якої вартості, але об'єкт треба обов'язково здавати в оренду

Бахрейн – від 530 000 доларів

Болгарія – від 320 000 євро

Боснія та Герцеговина – будь-якої вартості

Бразилія – від 132 000 доларів

Угорщина – будь-якої вартості

Греція – від 250 000 євро

Грузія – від 100 000 доларів

Іспанія – від 500 000 євро

Кіпр – від 300 000 євро

Коста-Ріка – від 100 000 доларів

Латвія – від 250 000 євро

Мальта – від 300 000 євро

Мексика – 173 000 доларів (якщо купувати на компанію)

ОАЕ – від 205 000 доларів

Оман – будь-якої вартості, але в особливих зонах, де немає об'єктів дешевше за 200 000 доларів

Панама – від 300 000 доларів

Парагвай – від 70 000 доларів

Португалія – від 280 000 євро

Північний Кіпр – будь-якої вартості

Сербія – будь-якої вартості

Таїланд – від 300 000 доларів

Туреччина – від 50 000 доларів, якщо потрібна посвідка на проживання, яка дає право отримати громадянство з натуралізації; якщо вистачає туристичного дозволу на проживання, то вимог до ціни немає

Узбекистан – від 100 000 доларів

Чорногорія – будь-якої вартості

Шрі-Ланка – від 75 000 доларів

Еквадор – від 42 500 доларів.

Купівля нерухомості – не єдиний спосіб отримати право проживання у цих країнах. Ще є пенсійні, фрілансерські, студентські, інвестиційні, гостьові та інші дозволи на перебування та проживання за кордоном.