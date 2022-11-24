Так, в багатьох країнах світу діє програма надання посвідки на проживання або громадянства для іноземців, які купили нерухомість не дешевше за мінімально зазначену суму. Ми ж підготували список держав, де можна придбати житло і на цій підставі оформити дозвіл на постійне проживання чи довгострокову візу.

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Країни, які видають дозвіл на проживання іноземним власникам нерухомості

  • Азербайджан – потрібно придбати нерухомість від 60 000 доларів
  • Албанія – будь-якої вартості
  • Андорра – від 350 000 євро
  • Вірменія – будь-якої вартості, але об'єкт треба обов'язково здавати в оренду
  • Бахрейн – від 530 000 доларів
  • Болгарія – від 320 000 євро
  • Боснія та Герцеговина – будь-якої вартості
  • Бразилія – від 132 000 доларів
  • Угорщина – будь-якої вартості
  • Греція – від 250 000 євро
  • Грузія – від 100 000 доларів
  • Іспанія – від 500 000 євро
  • Кіпр – від 300 000 євро
  • Коста-Ріка – від 100 000 доларів
  • Латвія – від 250 000 євро
  • Мальта – від 300 000 євро
  • Мексика – 173 000 доларів (якщо купувати на компанію)
  • ОАЕ – від 205 000 доларів
  • Оман – будь-якої вартості, але в особливих зонах, де немає об'єктів дешевше за 200 000 доларів
  • Панама – від 300 000 доларів
  • Парагвай – від 70 000 доларів
  • Португалія – від 280 000 євро
  • Північний Кіпр – будь-якої вартості
  • Сербія – будь-якої вартості
  • Таїланд – від 300 000 доларів
  • Туреччина – від 50 000 доларів, якщо потрібна посвідка на проживання, яка дає право отримати громадянство з натуралізації; якщо вистачає туристичного дозволу на проживання, то вимог до ціни немає
  • Узбекистан – від 100 000 доларів
  • Чорногорія – будь-якої вартості
  • Шрі-Ланка – від 75 000 доларів
  • Еквадор – від 42 500 доларів.

Купівля нерухомості – не єдиний спосіб отримати право проживання у цих країнах. Ще є пенсійні, фрілансерські, студентські, інвестиційні, гостьові та інші дозволи на перебування та проживання за кордоном.